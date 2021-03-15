Сельчанин успел незаконно вырубить почти 10 кубометров леса
В ходе ночного патрулирования лесов Бичурского района Бурятии сотрудники Буйского лесничества услышали звук бензопилы.
Углубившись в лес, они обнаружили трактор, а рядом с ним мужчину, который рубил деревья. Лесники подошли с разных сторон и окружили нарушителя.
В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель успел вырубить около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 96 тысяч рублей.
Задержанным оказался 49-летний житель улуса Дабатуй Бичурского района.
Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ» и бензопила были изъяты.
На мужчину составлен протокол по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии ночью окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, Фото:
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