В Бурятии ночью окружили «чёрного» лесоруба

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Сельчанин успел незаконно вырубить почти 10 кубометров леса



В ходе ночного патрулирования лесов Бичурского района Бурятии сотрудники Буйского лесничества услышали звук бензопилы.



Углубившись в лес, они обнаружили трактор, а рядом с ним мужчину, который рубил деревья. Лесники подошли с разных сторон и окружили нарушителя.



В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель успел вырубить около 10 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 96 тысяч рублей.



Задержанным оказался 49-летний житель улуса Дабатуй Бичурского района.



Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ» и бензопила были изъяты.



На мужчину составлен протокол по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.

