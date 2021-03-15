Вора поймали через два дня на том же месте
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона в торговом центре в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Подозреваемым оказался 15-летний молодой человек.
Следствие установили, что пришедший в кафе с другом подросток забрал гаджет, оставленный на диванчике посетительницей фудкорта. Из телефон он вынул и выбросил сим-карту.
Парень был задержан в этом же ТЦ спустя пару дней. При нем находился украденный телефон, на котором уже были сброшены все настройки.
- Раскрытию преступления способствовало наличие камер видеонаблюдения: как в кафе, так и в здании торгового центра. По записям были установлены приметы злоумышленника. Полицейские, опознав молодого человека по верхней одежде, задержали его, - отметили в МВД по Бурятии.
Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. Он из неблагополучной семьи. Возбуждено уголовное дело о краже. С подростком проведена профилактическая беседа, он будет поставлен на учет в ПДН.
15-летний улан-удэнец украл телефон на фудкорте
Происшествия, Фото:
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