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15-летний улан-удэнец украл телефон на фудкорте

15-летний улан-удэнец украл телефон на фудкорте
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора поймали через два дня на том же месте

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона в торговом центре в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Подозреваемым оказался 15-летний молодой человек.

Следствие установили, что пришедший в кафе с другом подросток забрал гаджет, оставленный на диванчике посетительницей фудкорта. Из телефон он вынул и выбросил сим-карту.

Парень был задержан в этом же ТЦ спустя пару дней. При нем находился украденный телефон, на котором уже были сброшены все настройки.

- Раскрытию преступления способствовало наличие камер видеонаблюдения: как в кафе, так и в здании торгового центра. По записям были установлены приметы злоумышленника. Полицейские, опознав молодого человека по верхней одежде, задержали его, - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. Он из неблагополучной семьи. Возбуждено уголовное дело о краже. С подростком проведена профилактическая беседа, он будет поставлен на учет в ПДН.


кража
 
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