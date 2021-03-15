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В Бурятии турист получил открытый перелом ноги

В Бурятии турист получил открытый перелом ноги
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Инцидент произошёл у горной реки

В субботу, 13 марта, вблизи горной реки Кынгарга Тункинского района Бурятии иркутские туристы вызвали спасателей. Сообщалось, что один из туристов повредил ногу, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место выехали четверо спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Спасатели установили, что у туриста открытый перелом голени, чуть выше голеностопного сустава.

Пострадавшему оказали первую помощь, зафиксировали сломанную ногу. После его на носилках доставили до посёлка Аршан, где передали медикам.



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