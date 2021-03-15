В Бурятии турист получил открытый перелом ноги

Инцидент произошёл у горной реки
В субботу, 13 марта, вблизи горной реки Кынгарга Тункинского района Бурятии иркутские туристы вызвали спасателей. Сообщалось, что один из туристов повредил ногу, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На место выехали четверо спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Спасатели установили, что у туриста открытый перелом голени, чуть выше голеностопного сустава.
Пострадавшему оказали первую помощь, зафиксировали сломанную ногу. После его на носилках доставили до посёлка Аршан, где передали медикам.
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Инцидент произошёл у горной реки
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