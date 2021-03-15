Беременная улан-удэнка после распития алкоголя совершила кражу

Воровка беременна пятым ребёнком



Полицейские задержали беременную женщину, которая обокрала 37-летнюю жительницу Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Заявление о преступлении поступило в полицию утром 6 марта. Женщина рассказала, что у себя дома распивала спиртное с подругой, с которой знакома более 14 лет. Наутро хозяйка дома не обнаружила в зале двух мобильных телефонов и банковские карты. Вместе с ними пропала и гостья.



39-летняя подозреваемая была задержана. Выяснилось, что проснувшись ночью после застолья, она украла гаджеты. Один из телефонов был совершенно новый, его владелица только накануне купила для своего супруга. Забрала воровка и карточки.



Телефона она вначале планировала продать, но оставила для собственного пользования. В данный момент они изъяты.



Кроме того, одной из карт воровка рассчитывалась за покупки в магазинах до тех пор, пока карта не была заблокирована владелицей.



Ранее женщина была дважды судима за кражи. Она мать четырёх детей, однако родительских прав на них лишена. Сейчас она беременна пятым ребёнком.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».





