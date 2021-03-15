Мужчина скончался от большой потери крови
44-летняя жительница села Жипхеген Хилокского района Забайкальского края предстанет перед судом за убийство сожителя. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным уголовного дела, 26 февраля обвиняемая вместе со своим 30-летним сожителем принимали гостей у себя дома. После застолья, которое завершилось глубокой ночью, пьяная пара поссорилась. Тогда взяла кухонный нож и несколько раз ударила им лежащего на кровати мужчину.
Только через некоторое время женщина обратила внимание на то, что сожитель истекает кровью. Она позвонила знакомым, которые отвезли мужчину в районную больницу, расположенную в городе Хилок. Несмотря на оказанную медиками помощь, мужчина скончался от кровопотери.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
44-летняя забайкалка убила 30-летнего сожителя
Происшествия, Фото:
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