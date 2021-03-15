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На трассе «Байкал» в Иркутской области столкнулись четыре автомобиля

На трассе «Байкал» в Иркутской области столкнулись четыре автомобиля
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Пострадали два человека

Накануне, 14 марта, около 10.10 часов на федеральной трассе «Байкал» в районе села Моты Шелеховского района столкнулись четыре автомобиля. Столкнулись «Субару», «Ниссан», «БМВ» и «BYD».

По предварительной информации, получили травмы 45-летний водитель автомобиля «Субару» и 48-летний пассажир «Ниссана».

На месте работали сотрудники полиции, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

ДТП
 
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