На трассе «Байкал» в Иркутской области столкнулись четыре автомобиля

Пострадали два человека
Накануне, 14 марта, около 10.10 часов на федеральной трассе «Байкал» в районе села Моты Шелеховского района столкнулись четыре автомобиля. Столкнулись «Субару», «Ниссан», «БМВ» и «BYD».
По предварительной информации, получили травмы 45-летний водитель автомобиля «Субару» и 48-летний пассажир «Ниссана».
На месте работали сотрудники полиции, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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