Мужчина боялся смотреть в глаза росгвардейцам
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии обнаружили у прохожего синтетический наркотик.
Сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в микрорайоне Зеленхоз, когда обратили внимание на мужчину, который вёл себя подозрительно. При проверке документов он отводил взгляд в сторону и сбивчиво отвечал на вопросы сотрудников. Было принято решение досмотреть гражданина.
Тогда 28-летний мужчина сознался росгвардейцам, что у него в кармане наркотик. Он сам вытащил полиэтиленовый свёрток с белым порошкообразным веществом.
Для дальнейшего разбирательства улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что это наркотическое вещество синтетического происхождения – метилэфедрон.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что в Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Иркутска.
Недавно в Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу наркокурьера, попавшегося с крупной партией «синтетики» - более 16 тысяч разовых доз. Мужчина отправился за решётку на восемь лет.
В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли «синтетику»
Происшествия, Фото:
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