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В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли «синтетику»

В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли «синтетику»
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина боялся смотреть в глаза росгвардейцам

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии обнаружили у прохожего синтетический наркотик.

Сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в микрорайоне Зеленхоз, когда обратили внимание на мужчину, который вёл себя подозрительно. При проверке документов он отводил взгляд в сторону и сбивчиво отвечал на вопросы сотрудников. Было принято решение досмотреть гражданина.

Тогда 28-летний мужчина сознался росгвардейцам, что у него в кармане наркотик. Он сам вытащил полиэтиленовый свёрток с белым порошкообразным веществом.

Для дальнейшего разбирательства улан-удэнец был доставлен в отдел полиции. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что это наркотическое вещество синтетического происхождения – метилэфедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе стало известно, что в Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Иркутска.

Недавно в Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу наркокурьера, попавшегося с крупной партией «синтетики» - более 16 тысяч разовых доз. Мужчина отправился за решётку на восемь лет.
наркотики Росгвардия
 
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