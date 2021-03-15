 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 марта

14 марта

Популярное

В Бурятии из горящего гаража вынесли газовые баллоны

В Бурятии из горящего гаража вынесли газовые баллоны
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожарные предотвратили взрыв

Вечером 13 марта в посёлке в Саган-Нуре Мухоршибирского района Бурятии в переулке Дачный горел брусовой гараж площадью 32 квадратных метра.

Из гаража пожарные успели вынести три газовых баллона. Два из них были с пропаном, один с кислородом.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования, сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.

Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.


пожар Газовый баллон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли «синтетику»
В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли «синтетику»
Происшествия, 15.03.2021
Мужчина боялся смотреть в глаза росгвардейцам
На Байкале спасали туристов, попавших в метель
На Байкале спасали туристов, попавших в метель
Происшествия, 15.03.2021
Люди не могли самостоятельно выбраться из снежной ловушки 
В Бурятии горел дом
В Бурятии горел дом
Происшествия, 15.03.2021
На пожаре обошлось без пострадавших
Улан-удэнец украл телефон в медучреждении
Улан-удэнец украл телефон в медучреждении
Происшествия, 14.03.2021
Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи

В Улан-Удэ на лесной дороге произошло ДТП
В Улан-Удэ на лесной дороге произошло ДТП
Происшествия, 14.03.2021
В конце недели случилось несколько автоаварий
В Бурятии горел дом отдыха
В Бурятии горел дом отдыха
Происшествия, 13.03.2021
Огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок
В Бурятии подростки в чёрных масках шарились по дому спящих людей
В Бурятии подростки в чёрных масках шарились по дому спящих людей
Происшествия, 13.03.2021
С одного из дерзких воров удалось содрать маску
В Иркутской области в машине нашли 213 шкур соболя
В Иркутской области в машине нашли 213 шкур соболя
Происшествия, 12.03.2021
Нарушителей привлекут к уголовной ответственности
В Иркутске сносят павильоны на рынке «Знаменский»
В Иркутске сносят павильоны на рынке «Знаменский»
Происшествия, 12.03.2021
Постройка была возведена незаконно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^