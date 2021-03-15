Пожарные предотвратили взрыв
Вечером 13 марта в посёлке в Саган-Нуре Мухоршибирского района Бурятии в переулке Дачный горел брусовой гараж площадью 32 квадратных метра.
Из гаража пожарные успели вынести три газовых баллона. Два из них были с пропаном, один с кислородом.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования, сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце октября 2019 года в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался один баллон с газом. Повреждения оказались внушительными: взрывная волна выбила стёкла и разрушила помещения. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Позже стало известно: в кафе было шесть газовых баллонов; взорвись они все, уничтожена была бы часть улицы Ленина.
В Бурятии из горящего гаража вынесли газовые баллоны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пострадали два человека
Мужчина боялся смотреть в глаза росгвардейцам
Пожарные предотвратили взрыв
Обошлось без пострадавших
Мужчину убили на стадионе
Люди не могли самостоятельно выбраться из снежной ловушки
На пожаре обошлось без пострадавших
Происшествия, 14.03.2021
Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи
Происшествия, 14.03.2021
В конце недели случилось несколько автоаварий
Огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок
С одного из дерзких воров удалось содрать маску
Электроэнергиине было почти час
Нарушителей привлекут к уголовной ответственности
Конфликт был снят на видео
Постройка была возведена незаконно