Мужчину убили на стадионе
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Еравнинского района. Они обвиняются в убийстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 4 апреля 2020 года. Мужчины на стадионе села Ульдурга Еравнинского района во время ссоры стали избивать своего знакомого, который приехал в село в гости из Улан-Удэ. Они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами в голову, живот и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.
Обвиняемые сельчане находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии. Сторона защиты заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Двум жителям Бурятии грозит пожизненное за убийство
Происшествия, Фото:
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