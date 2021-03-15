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Двум жителям Бурятии грозит пожизненное за убийство

Двум жителям Бурятии грозит пожизненное за убийство
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчину убили на стадионе

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух уроженцев Еравнинского района. Они обвиняются в убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 4 апреля 2020 года. Мужчины на стадионе села Ульдурга Еравнинского района во время ссоры стали избивать своего знакомого, который приехал в село в гости из Улан-Удэ. Они нанесли мужчине множественные удары руками и ногами в голову, живот и грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемые сельчане находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии. Сторона защиты заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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