На Байкале спасали туристов, попавших в метель

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Люди не могли самостоятельно выбраться из снежной ловушки



Вчера на озере Байкал в проливе Малое Море туристы попали в снежные заносы. Здесь порывы ветра достигали 35 метров в секунду, была метель. Людям требовалась помощь спасателей.



Днём на телефон спасения «112» поступило сообщение от пешей группы туристов, которые попали в сильную метель на озере Байкал у острова Огой. 12 человек не могли самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и спасались от штормового ветра в палатках в ожидании помощи. На вызов выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вездеходе «трэкол». Туристов небольшими группами эвакуировали в безопасное место на берег залива Куркут.



По всей Иркутской области пожарно-спасательные подразделения работают в режиме повышенной готовности, патрулируя дороги и оказывая помощь водителям, вытаскивая автомобили из снежных заносов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



