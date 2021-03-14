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В Улан-Удэ на лесной дороге произошло ДТП

В Улан-Удэ на лесной дороге произошло ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В конце недели случилось несколько автоаварий

В пятницу, 12 марта, в Улан-Удэ произошло несколько ДТП.

Одно из них случилось на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Куб» на трамвайных путях совершил столкновение с автомобилем «Тойота Премио». В результате происшествия были заблокированы трамвайные пути в обоих направлениях. По словам очевидца, ДТП произошло в вечерний час-пик, образовался затор на этом участке дороги.





Ещё одно ДТП случилось около 8:20 на перекрёстке улиц Кундо и Воронежская - столкновение двух транспортных средств. Предварительно, пенсионер, управляя автомобилем «Ниссан Лиф», двигался по улице Воронежской со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Тойота Старлет», который двигался на перекрёстке справа от него. Пострадавших в результате происшествия нет.


 

Ещё одна автоавария случилась около 13:00 в лесном массиве в районе Медведчиково. По предварительным данным, автомобиль «ГАЗ» двигался по снежной дороге, в какой-то момент машина начала скатываться назад и совершила столкновение с «Ниссан Ванетт». Последний съехал в кювет. Здесь также обошлось без пострадавших, между участниками дорожного происшествия возник спор по обстоятельствам ДТП.   


ДТП
 
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