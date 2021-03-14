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Улан-удэнец украл телефон в медучреждении

Улан-удэнец украл телефон в медучреждении
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже сотового телефона.

Инцидент произошёл 2 февраля в одном из медучреждений Железнодорожного района. Пока девушка около гардероба снимала верхнюю одежду, положив при этом на скамью гаджет, телефон исчез. Под подозрение попал стоявший рядом посетитель.

- Мужчине понадобились секунды, чтобы схватить чужой телефон и экстренно ретироваться, оставшись незамеченным, - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.

Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи. Мобильник изъят.

Возбуждено уголовное дело. 
кража
 
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