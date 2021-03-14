Улан-удэнец украл телефон в медучреждении

Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже сотового телефона.



Инцидент произошёл 2 февраля в одном из медучреждений Железнодорожного района. Пока девушка около гардероба снимала верхнюю одежду, положив при этом на скамью гаджет, телефон исчез. Под подозрение попал стоявший рядом посетитель.



- Мужчине понадобились секунды, чтобы схватить чужой телефон и экстренно ретироваться, оставшись незамеченным, - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи. Мобильник изъят.



Возбуждено уголовное дело.

