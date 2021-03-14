Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже сотового телефона.
Инцидент произошёл 2 февраля в одном из медучреждений Железнодорожного района. Пока девушка около гардероба снимала верхнюю одежду, положив при этом на скамью гаджет, телефон исчез. Под подозрение попал стоявший рядом посетитель.
- Мужчине понадобились секунды, чтобы схватить чужой телефон и экстренно ретироваться, оставшись незамеченным, - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.
Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи. Мобильник изъят.
Возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец украл телефон в медучреждении
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 14.03.2021
Задержанному 43 года, он условно осуждён за кражи
Происшествия, 14.03.2021
В конце недели случилось несколько автоаварий
Огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок
С одного из дерзких воров удалось содрать маску
Электроэнергиине было почти час
Нарушителей привлекут к уголовной ответственности
Конфликт был снят на видео
Постройка была возведена незаконно
Животное совершило побег из зоопарка
Подсудимый просил его оправдать
В один день собаки напали на врача-стоматолога, а также на ребёнка
Девушке грозит до семи лет лишения свободы
Обвиняемого заключили под стражу
Землетрясение почувствовали в Бурятии и Иркутской области
Крупный пожар произошёл ночью