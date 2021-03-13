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В Бурятии подростки в чёрных масках шарились по дому спящих людей

В Бурятии подростки в чёрных масках шарились по дому спящих людей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
С одного из дерзких воров удалось содрать маску

4 марта Баунтовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх молодых людей, отправившихся на дерзкую кражу.

Кражи произошли более 1,5 лет назад, тогда парни были несовершеннолетними. Один из друзей ремонтировал свой мотоцикл, и ему не хватало нужных запчастей. Тогда он вспомнил, что у дяди его друга есть неисправный мотоцикл. Друг согласился на предложение обокрасть своего дядю и даже позвал ещё одного приятеля.

На «дело» парни, приготовив гаечные ключи, пошли, как стемнело. К дому потерпевшего пробирались огородами. На месте подростки обнаружили мотоцикл в бане, после чего организатор кражи снял заднее колесо и двигатель, а в это время подельники караулили и ждали его. Друзья ушли, однако вскоре решили вернуться вновь.

Предположив, что запчасти могут быть также в доме, один из подростков предложил друзьям проникнуть в дом дяди ночью, когда все будут спать. Для того чтобы хозяева их не узнали, если проснутся, он предложил сделать маски из чёрных шапок и вырезать в них отверстия для глаз. План соучастникам понравился.

После полуночи троица в масках, поддев тонким ножом крючок на входной двери, проникла в дом. Там, кроме хозяина, находились гости: двое мужчин и две женщины. Все они, будучи в нетрезвом состоянии, спали.

Ребята выключили электросчётчик и разбрелись по дому с фонариками в поисках запчастей. Последние были обнаружены в комнате, в которой спали женщины. Позже от шороха одна гостья проснулась и, испугавшись, оттолкнула злоумышленника, а потом сорвала с него маску. После чего подросток убежал вместе с подельниками.

Утром женщина рассказала хозяину и гостям, что видела ночью парней в доме, и что одного из них она узнала. Осмотрев дом и баню, хозяин обнаружил пропажу запчастей – сцепления, коробки передач, колеса и двигателя. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

На следующий день подростки сожгли маски, а спустя неделю подбросили мешок с запчастями, колесо и двигатель во двор к потерпевшему. Они испугались, что он напишет заявление в полицию.

На суде парни признали свою вину полностью. Они признаны виновными, им назначено наказание каждому в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.
кража
 
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