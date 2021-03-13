Электроэнергии не было почти час
Накануне, 12 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.
Под отключение попали потребители улиц Комсомольская, Октябрьская, Буйко, Гвардейская, школа №41, детский сад №143 «Золотая рыбка», музыкальный гуманитарный лицей.
По данным оперативной сводки, в 11:45 неисправность устранили, электроэнергия восстановлена всем потребителям. Электричества не было около часа.
Четыре улицы, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
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