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Четыре улицы, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без света

Четыре улицы, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электроэнергии не было почти час

Накануне, 12 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.

Под отключение попали потребители улиц Комсомольская, Октябрьская, Буйко, Гвардейская, школа №41, детский сад №143 «Золотая рыбка», музыкальный гуманитарный лицей.

По данным оперативной сводки, в 11:45 неисправность устранили, электроэнергия восстановлена всем потребителям. Электричества не было около часа.

отключение света
 
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