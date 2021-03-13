Четыре улицы, школа и детсад в Улан-Удэ оставались без света

Электроэнергии не было почти час



Накануне, 12 марта, в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение попали потребители улиц Комсомольская, Октябрьская, Буйко, Гвардейская, школа №41, детский сад №143 «Золотая рыбка», музыкальный гуманитарный лицей.



По данным оперативной сводки, в 11:45 неисправность устранили, электроэнергия восстановлена всем потребителям. Электричества не было около часа.



