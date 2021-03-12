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Улан-удэнку будут судить за опасные таблетки для похудения

Улан-удэнку будут судить за опасные таблетки для похудения
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Девушке грозит до семи лет лишения свободы

Полицейские Бурятии завершили расследование уголовного дела о контрабанде сильнодействующего вещества сибутрамина. Сибутрамин запрещён в России к свободному обороту. Тем не менее, его часто пытаются ввезти контрабандой, так как используют как средство для похудения.

В ноябре сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и таможенники задержали в почтовом отделении 27-летнюю улан-удэнку.

- В ходе личного досмотра полицейские изъяли более восьми граммов сибутрамина. Запрещённое вещество было замаскированно под биологически активную добавку для похудения. Сильнодействующее вещество женщина заказала через интернет-магазин, расположенный на территории иностранного государства, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

На улан-удэнку возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – до семи лет лишения свободы.

 


контрабанда
 
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