Улан-удэнку будут судить за опасные таблетки для похудения













Полицейские Бурятии завершили расследование уголовного дела о контрабанде сильнодействующего вещества сибутрамина. Сибутрамин запрещён в России к свободному обороту. Тем не менее, его часто пытаются ввезти контрабандой, так как используют как средство для похудения.В ноябре сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и таможенники задержали в почтовом отделении 27-летнюю улан-удэнку.- В ходе личного досмотра полицейские изъяли более восьми граммов сибутрамина. Запрещённое вещество было замаскированно под биологически активную добавку для похудения. Сильнодействующее вещество женщина заказала через интернет-магазин, расположенный на территории иностранного государства, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.На улан-удэнку возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Дело с обвинительным заключением направлено в суд.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – до семи лет лишения свободы.