В Иркутске сносят павильоны на рынке «Знаменский»

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Постройка была возведена незаконно



В Иркутске на территории рынка «Знаменский» вдоль улицы Баррикад приступили к демонтажу торгового объекта, состоящего из 12 павильонов. Работы выполняются по решению суда, так как данный объект капитального строительства был возведён без получения разрешения на строительство. Кроме этого, он расположен на муниципальном земельном участке, который не был предоставлен в установленном законом порядке.



– Все работы ведутся строго в соответствии с действующим законодательством. Демонтаж планируется завершить до конца марта. По информации собственника рынка, всем предпринимателям, желающим продолжить свою деятельность на данной территории, предоставлены другие торговые места, – пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сергей Кладов. – Кроме того, сносимый объект расположен на муниципальном земельном участке, который планируется под ремонт автомобильной дороги, в рамках которого будет расширена проезжая часть, оборудованы тротуары.



Ранее между КУМИ и собственником рынка «Знаменский» была достигнута договорённость о добровольном демонтаже торгового объекта. Срок истёк 10 марта. В дальнейшем все затраты будут взысканы с владельца рынка в судебном порядке. Помимо этого, будут применены штрафные санкции за самовольное занятие земельного участка. Также к собственнику рынка имеются вопросы по размеру платы за самовольно занятый павильонами земельный участок. Несмотря на то, что он перечислял в бюджет города за фактическое использование земельного участка около 300 тысяч рублей в год, эта сумма должна была быть в разы выше. В частности, в результате торгов на размещение нестационарных торговых объектов в бюджет города поступает от 200 тысяч рублей до одного миллиона за один объект. В сносимом сооружение таких объектов было 12.



Напомним, с 2017 года в адрес руководителя рынка комитетом неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства, которые не исполнялись. В следствии чего владелец рынка неоднократно привлекался к административной ответственности. Установив, что строительство объекта на территории рынка «Знаменский» осуществлено без разрешения на строительство, в пределах автомобильной дороги, комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города в рамках исполнения предусмотренных законом полномочий издано распоряжение о сносе самовольной постройки с установленным сроком для добровольного исполнения распоряжений.



Собственник рынка попытался оспорить документ в судебном порядке, однако суд оставил распоряжение в силе. После внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ в части проведения работ по сносу исключительно в соответствии с проектом организации работ по сносу, в апреле 2020 года между КУМИ и подрядной организацией был заключён муниципальный контракт на разработку такого документа. Работы по разработке проекта завершены в ноябре 2020 года. Тогда же и повторно в декабре администрация уведомила всех арендаторов о планируемом сносе торгового объекта, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

