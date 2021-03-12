По вине пьяного водителя в Забайкалье погиб подросток

Обвиняемого заключили под стражу



В Забайкальском крае предъявлено обвинение 40-летнему жителю Могойтуйского района, насмерть сбившему подростка. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека».



По данным следствия, 7 марта около 22 часов на трассе Чита – Забайкальск в Оловяннинском районе нетрезвый водитель «Toyota Corolla» выехал на встречную полосу. Здесь он сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм юноша скончался на месте.



Решением суда обвиняемого заключили под стражу. Следствие считает, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, суд учёл характеризующий материал, представленный следователями.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.





