По вине пьяного водителя в Забайкалье погиб подросток

Обвиняемого заключили под стражу
В Забайкальском крае предъявлено обвинение 40-летнему жителю Могойтуйского района, насмерть сбившему подростка. Он обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее смерть человека».
По данным следствия, 7 марта около 22 часов на трассе Чита – Забайкальск в Оловяннинском районе нетрезвый водитель «Toyota Corolla» выехал на встречную полосу. Здесь он сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм юноша скончался на месте.
Решением суда обвиняемого заключили под стражу. Следствие считает, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, суд учёл характеризующий материал, представленный следователями.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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