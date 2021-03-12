Землетрясение почувствовали в Бурятии и Иркутской области
Сегодня, 11 марта, в Монголии, в районе озера Хубсугул, произошло очередное землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 6,6 баллов. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок был зарегистрирован в 15:05 по местному времени (часовой пояс, одинаковый с Бурятией).
Монгольское землетрясение докатилось до Бурятии и Иркутской области. По данным сейсмологов, в посёлке Монды Тункинского района толчки ощущались на 4 балла. В городе Закаменск в Бурятии, а также в Иркутской области – городах Зима, Иркутск и Слюдянка – было 3-4 балла. В Ангарске, Черемхово, Шелехове, Среднем, Усолье-Сибирском, Свирске – 3 балла.
В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что информации о пострадавших и разрушениях в регионе не поступало.
12 января ранним утром в Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Ощутимо тряхнуло пять регионов России – сильнее всего Бурятию и Иркутскую область. Длительные толчки разбудили в то утро многих жителей, немало испугав их. В домах тряслась мебель, люстры, а стены едва ли не ходили ходуном. Эпицентр землетрясения находился в озере Хубсугул. С тех произошло множество афтершоков, в том числе тех, что вновь чувствовали в Бурятии.
Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.
До Бурятии докатилось очередное монгольское землетрясение
Происшествия, Фото:
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