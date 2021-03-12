На пожаре в Иркутской области спасли коров и лошадей

В 06.40 утра открытое горение было ликвидировано.







Сегодня ночью, 11 марта, произошёл крупный пожар в селе Ершово Усть-Илимского района. Сообщение о нём пожарные получили в 3.26 часов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Горели два гаражных бокса. В одном из боксов, площадью 758 кв.м., на момент пожара находились восемь единиц различной техники. Пожарные прибыли из посёлка Эдучанка, что в 42 километрах от места. В это время гаражный бокс горел по всей площади.Во втором строении, размером 25 кв.м., содержался крупный скот. Четыре коровы и три лошади на пожаре были спасены.Пожар локализован на общей площади 760 кв.м.