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На пожаре в Иркутской области спасли коров и лошадей

На пожаре в Иркутской области спасли коров и лошадей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Крупный пожар произошёл ночью

Сегодня ночью, 11 марта, произошёл крупный пожар в селе Ершово Усть-Илимского района. Сообщение о нём пожарные получили в 3.26 часов, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Горели два гаражных бокса. В одном из боксов, площадью 758 кв.м., на момент пожара находились восемь единиц различной техники. Пожарные прибыли из посёлка Эдучанка, что в 42 километрах от места. В это время гаражный бокс горел по всей площади.

Во втором строении, размером 25 кв.м., содержался крупный скот. Четыре коровы и три лошади на пожаре были спасены.

Пожар локализован на общей площади 760 кв.м.

В 06.40 утра открытое горение было ликвидировано.



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