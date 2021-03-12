В Иркутской области водителю дали 6 лет за гибель женщины на тюбинге

Водитель был пьян



В Иркутской области Мамско-Чуйский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, катавшему женщину на тюбинге. Женщина во время катания погибла.



Трагический инцидент произошёл 8 февраля 2020 года. В пяти километрах от посёлка Тетеринск 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс» буксировал тюб, на котором каталась 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с ехавшим автомобилем «Митсубиси Паджеро». В результате местная жительница погибла от полученных травм.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следствия выяснилось, что водитель находился за рулём в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Суд признал водителя виновным и назначил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на два года.





