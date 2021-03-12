Водитель был пьян
В Иркутской области Мамско-Чуйский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, катавшему женщину на тюбинге. Женщина во время катания погибла.
Трагический инцидент произошёл 8 февраля 2020 года. В пяти километрах от посёлка Тетеринск 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс» буксировал тюб, на котором каталась 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с ехавшим автомобилем «Митсубиси Паджеро». В результате местная жительница погибла от полученных травм.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следствия выяснилось, что водитель находился за рулём в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Суд признал водителя виновным и назначил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на два года.
В Иркутской области водителю дали 6 лет за гибель женщины на тюбинге
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Крупный пожар произошёл ночью
Водитель был пьян
Среди наркоторговцев была 18-летняя ангарчанка
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Кража произошла в автобусе во «Внуково»
Сбежавший солдат-срочник уехал из Бурятии на «попутках»
Возгорание произошло в котельной
Юные воры были пьяны
Мужчине грозит до 10 лет колонии
Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось
Всего в Забайкальском крае зарегистрировано более 700 летальных случаев
Спасатели спускали пострадавшего с гор на носилках
В один день собаки напали на врача-стоматолога, а также на ребёнка
В Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков
Буйный молодой человек не хотел идти в отдел полиции