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В Иркутской области водителю дали 6 лет за гибель женщины на тюбинге

Происшествия, 
Водитель был пьян

В Иркутской области Мамско-Чуйский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, катавшему женщину на тюбинге. Женщина во время катания погибла.

Трагический инцидент произошёл 8 февраля 2020 года. В пяти километрах от посёлка Тетеринск 55-летний водитель «Тойоты Лит Айс» буксировал тюб, на котором каталась 33-летняя женщина. Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с ехавшим автомобилем «Митсубиси Паджеро». В результате местная жительница погибла от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следствия выяснилось, что водитель находился за рулём в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Суд признал водителя виновным и назначил шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на два года.


смерть ДТП
 
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