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В Иркутской области перекрыли канал поставки «синтетики» из Красноярска

В Иркутской области перекрыли канал поставки «синтетики» из Красноярска
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Среди наркоторговцев была 18-летняя ангарчанка

В Иркутской области перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Красноярского края.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что работники интернет-магазина наркотиков планируют сбыть партию «синтетики». Дорожные инспекторы, ориентированные оперативниками, остановили автомобиль «Toyota Camry» с четырьмя наркоторговцами.

В салоне машины обнаружили крупную партию наркотиков синтетического происхождение весом свыше 600 граммов.


Следователи установили, что 18-летняя ангарчанка, её 19-летний сожитель и двое знакомых в возрасте 19 и 26 лет, ездили в Красноярск, где закупали синтетические наркотики. Затем наркотики фасовали на дозы и при помощи двух подельников распространяли по Иркутской области. В частности, задержанные показали свои закладки вблизи Саянска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Идёт работа по установлению и задержанию организатора и других работников интернет-магазина, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Иркутска.


наркотики
 
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