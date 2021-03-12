В Иркутской области перекрыли канал поставки «синтетики» из Красноярска

В Иркутской области перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Красноярского края.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что работники интернет-магазина наркотиков планируют сбыть партию «синтетики». Дорожные инспекторы, ориентированные оперативниками, остановили автомобиль «Toyota Camry» с четырьмя наркоторговцами.
В салоне машины обнаружили крупную партию наркотиков синтетического происхождение весом свыше 600 граммов.
Следователи установили, что 18-летняя ангарчанка, её 19-летний сожитель и двое знакомых в возрасте 19 и 26 лет, ездили в Красноярск, где закупали синтетические наркотики. Затем наркотики фасовали на дозы и при помощи двух подельников распространяли по Иркутской области. В частности, задержанные показали свои закладки вблизи Саянска.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.
Идёт работа по установлению и задержанию организатора и других работников интернет-магазина, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Иркутска.