По улицам Ангарска бегал северный олень





В городе Ангарск по улицам бегал северный олень. В пабликах Иркутской области появились видео, на которых животное гуляет по тротуару и бежит по проезжей части рядом с машинами.По информации очевидцев, олень направлялся в сторону автостанции. Животное сбежало из зоопарка, расположенного возле «ШанхайМолла», сообщает группа «Подслушано Ангарск». По другим данным, олень убежал из цирка.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.