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По улицам Ангарска бегал северный олень

По улицам Ангарска бегал северный олень
Происшествия, 
Животное совершило побег из зоопарка

В городе Ангарск по улицам бегал северный олень. В пабликах Иркутской области появились видео, на которых животное гуляет по тротуару и бежит по проезжей части рядом с машинами.

По информации очевидцев, олень направлялся в сторону автостанции. Животное сбежало из зоопарка, расположенного возле «ШанхайМолла», сообщает группа «Подслушано Ангарск». По другим данным, олень убежал из цирка.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ангарск олени
 
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