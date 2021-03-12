По улицам Ангарска бегал северный олень

Животное совершило побег из зоопарка
В городе Ангарск по улицам бегал северный олень. В пабликах Иркутской области появились видео, на которых животное гуляет по тротуару и бежит по проезжей части рядом с машинами.
По информации очевидцев, олень направлялся в сторону автостанции. Животное сбежало из зоопарка, расположенного возле «ШанхайМолла», сообщает группа «Подслушано Ангарск». По другим данным, олень убежал из цирка.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
Животное совершило побег из зоопарка
Подсудимый просил его оправдать
Девушке грозит до семи лет лишения свободы
Обвиняемого заключили под стражу
Землетрясение почувствовали в Бурятии и Иркутской области
Крупный пожар произошёл ночью
Среди наркоторговцев была 18-летняя ангарчанка
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Кража произошла в автобусе во «Внуково»
Возгорание произошло в котельной
Юные воры были пьяны
Мужчине грозит до 10 лет колонии
Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось
Всего в Забайкальском крае зарегистрировано более 700 летальных случаев