При строительстве второй ветки БАМ вскрыли оплату невыполненных работ

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» из-за злоупотреблений при строительстве второй ветки БАМ. Речь идёт о строительстве двухпутной вставки на перегоне «Сюльбан-Наледный» Восточно-Сибирской железной дороги.



- По версии следствия, должностное лицо дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС ОАО «РЖД») подписало документы, подтверждающие выполнение запланированных фирмой-подрядчиком работ. После организации были перечислены более 3,5 млн рублей. При этом в действительности условия контракта не были выполнены в полном объём, - сообщали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.



Расследование уголовного дела продолжается.

