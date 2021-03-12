Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог» из-за злоупотреблений при строительстве второй ветки БАМ. Речь идёт о строительстве двухпутной вставки на перегоне «Сюльбан-Наледный» Восточно-Сибирской железной дороги.
- По версии следствия, должностное лицо дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС ОАО «РЖД») подписало документы, подтверждающие выполнение запланированных фирмой-подрядчиком работ. После организации были перечислены более 3,5 млн рублей. При этом в действительности условия контракта не были выполнены в полном объём, - сообщали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Расследование уголовного дела продолжается.
При строительстве второй ветки БАМ вскрыли оплату невыполненных работ
Происшествия, Фото:
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