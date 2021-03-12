В Иркутской области в машине нашли 213 шкур соболя

Происшествия, Фото: пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области

Нарушителей привлекут к уголовной ответственности



10 марта сотрудниками территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области по Падунскому, Братскому, Илимскому лесничествам при проведении совместных оперативных мероприятий с сотрудниками МВД дорожно-постовой службы города Братск на автомобильной дороге Братск – Усть-Илимск был остановлен автомобиль.



При досмотре машины в ней обнаружили 213 шкур соболя, 81 шкурка белки, 28 камусов лося. Документы, необходимые для транспортировки продукции охоты, отсутствовали.



- Суммарный ущерб, причинённый животному миру Иркутской области вследствие такой крупной браконьерской деятельности составляет 11386500 рублей. В настоящее время по данному факту все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.

