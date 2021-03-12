Нарушителей привлекут к уголовной ответственности
10 марта сотрудниками территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области по Падунскому, Братскому, Илимскому лесничествам при проведении совместных оперативных мероприятий с сотрудниками МВД дорожно-постовой службы города Братск на автомобильной дороге Братск – Усть-Илимск был остановлен автомобиль.
При досмотре машины в ней обнаружили 213 шкур соболя, 81 шкурка белки, 28 камусов лося. Документы, необходимые для транспортировки продукции охоты, отсутствовали.
- Суммарный ущерб, причинённый животному миру Иркутской области вследствие такой крупной браконьерской деятельности составляет 11386500 рублей. В настоящее время по данному факту все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителей к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области.
В Иркутской области в машине нашли 213 шкур соболя
Происшествия, Фото:
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