Улан-удэнец обокрал землячку в московском аэропорту

Кража произошла в автобусе во «Внуково»



35-летнюю жительницу Улан-Удэ обокрали в московском аэропорту «Внуково». В автобусе по дороге к самолёту мужчина украл у женщины мобильный телефон. Уже на борту воздушного суда перед вылетом с помощью мобильного банка вор перевёл со счёта женщины две тысячи рублей.



Преступником оказался улан-удэнец. Он признался в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб.



Горожанка поблагодарила транспортных полицейских за раскрытие преступления. Женщина выразила надежду, что правоохранители будут оценены руководством, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

