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Улан-удэнец обокрал землячку в московском аэропорту

Улан-удэнец обокрал землячку в московском аэропорту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кража произошла в автобусе во «Внуково»

35-летнюю жительницу Улан-Удэ обокрали в московском аэропорту «Внуково». В автобусе по дороге к самолёту мужчина украл у женщины мобильный телефон. Уже на борту воздушного суда перед вылетом с помощью мобильного банка вор перевёл со счёта женщины две тысячи рублей.

Преступником оказался улан-удэнец. Он признался в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб.

Горожанка поблагодарила транспортных полицейских за раскрытие преступления. Женщина выразила надежду, что правоохранители будут оценены руководством, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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