Кража произошла в автобусе во «Внуково»
35-летнюю жительницу Улан-Удэ обокрали в московском аэропорту «Внуково». В автобусе по дороге к самолёту мужчина украл у женщины мобильный телефон. Уже на борту воздушного суда перед вылетом с помощью мобильного банка вор перевёл со счёта женщины две тысячи рублей.
Преступником оказался улан-удэнец. Он признался в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб.
Горожанка поблагодарила транспортных полицейских за раскрытие преступления. Женщина выразила надежду, что правоохранители будут оценены руководством, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнец обокрал землячку в московском аэропорту
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Кража произошла в автобусе во «Внуково»
Сбежавший солдат-срочник уехал из Бурятии на «попутках»
Возгорание произошло в котельной
Юные воры были пьяны
Мужчине грозит до 10 лет колонии
Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось
Всего в Забайкальском крае зарегистрировано более 700 летальных случаев
Спасатели спускали пострадавшего с гор на носилках
В один день собаки напали на врача-стоматолога, а также на ребёнка
В Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков
Буйный молодой человек не хотел идти в отдел полиции
Молодой человек набросился на отца с ножом
Угонщице дали условный срок
Преступник недавно вышел из колонии