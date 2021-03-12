Сбежавший из воинской части в Бурятии срочник стал грабителем

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сбежавший солдат-срочник уехал из Бурятии на «попутках»



В Красноярске сотрудники полиции задержали молодого человека, который совершил серию уличных грабежей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.



С середины января до начала марта в полицию Красноярска поступило четыре сообщения о грабежах. Их жертвами были женщины. Во всех случаях преступник действовал одинаково – вечером в малолюдных дворах внезапно вырывал сумку из рук и убегал.



Грабителем оказался ранее несудимый 23-летний молодой человек. Как выяснилось, с июня 2020 года молодой человек проходил срочную службу в Вооружённых Силах. В январе он самовольно покинул войсковую часть. После на «попутках» приехал в Красноярск, где проживают его родственники.



Возбуждено уголовное дело о грабеже. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.



Также полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. Информация о задержанном передана в войсковую часть, где он проходил службу.



Издание АиФ-Красноярск уточняет, что задержанный уроженец Тувы. Солдат-срочник проходил службу в Бурятии. Он призывался из Улан-Удэ, где учился.





