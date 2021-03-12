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Сбежавший из воинской части в Бурятии срочник стал грабителем

Сбежавший из воинской части в Бурятии срочник стал грабителем
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю
Сбежавший солдат-срочник уехал из Бурятии на «попутках»

В Красноярске сотрудники полиции задержали молодого человека, который совершил серию уличных грабежей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

С середины января до начала марта в полицию Красноярска поступило четыре сообщения о грабежах. Их жертвами были женщины. Во всех случаях преступник действовал одинаково – вечером в малолюдных дворах внезапно вырывал сумку из рук и убегал.

Грабителем оказался ранее несудимый 23-летний молодой человек. Как выяснилось, с июня 2020 года молодой человек проходил срочную службу в Вооружённых Силах. В январе он самовольно покинул войсковую часть. После на «попутках» приехал в Красноярск, где проживают его родственники.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

Также полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. Информация о задержанном передана в войсковую часть, где он проходил службу.

Издание АиФ-Красноярск уточняет, что задержанный уроженец Тувы. Солдат-срочник проходил службу в Бурятии. Он призывался из Улан-Удэ, где учился.


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