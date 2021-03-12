Мужчине грозит до 10 лет колонии
39-летнему иркутянину предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского.
По версии следствия, 4 марта оперуполномоченный отдела полиции №1 МУ МВД России «Иркутское» при исполнении своих должностных обязанностей находился возле жилого дома, расположенного на улице Розы Люксембург. Сотрудник полиции потребовал выйти из автомобиля водителя, подозреваемого в кражах из строительного гипермаркета.
Пьяный мужчина резко начал движение, сбив при этом сотрудника полиции. Последний, оказавшись на капоте автомобиля, успел ухватиться рукой за выступ капота. Во время движения полицейский требовал немедленно остановиться, на что водитель не реагировал. При этом он увеличивал скорость, маневрируя между другими автомобилями на проезжей части, пытался сбросить сотрудника полиции с капота.
Мужчина был задержан. Его заключили под стражу.
- Следователи СКР проводят необходимые следственные действия. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянин провёз полицейского на капоте машины
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