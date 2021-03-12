 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии выявляли фальшивые доллары

В Бурятии выявляли фальшивые доллары
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось

В 2020 году кассиры банков, работающих в Бурятии, выявили 41 поддельную российскую банкноту — на 28% меньше, чем в 2019 году. Из них 40 фальшивок — пятитысячные, ещё одна — тысячная. Кроме того, обнаружены три стодолларовые фальшивки — в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.

- В 2020 году число выявленных в банках поддельных банкнот в Бурятии снизилось. Но всё же призываю жителей республики не терять бдительности. Всегда при наличных расчётах проверяйте деньги — как минимум по 3-5 защитным признакам. На банкноте номиналом 5000 рублей в водяных знаках на просвет должен быть виден переход от темных к светлым оттенкам. Герб Хабаровска при изменении угла наклона должен менять цвет с малинового на золотисто-зеленый. Защитная нить с голографическим покрытием должна быть внедрена в бумагу. Скрытые изображения должны быть видны только под определенным углом наклона. Как они должны выглядеть на настоящих купюрах, можно узнать с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России» или на официальном сайте Банка России. При малейших сомнениях лучше отказаться от купюры», — пояснил заместитель управляющего Нацбанка по Бурятии Виталий Пономарев.

Чаще всех с наличными деньгами имеют дело работники сферы торговли.


фальшивые деньги национальный банк банки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выявляли фальшивые доллары
В Бурятии выявляли фальшивые доллары
Происшествия, 12.03.2021
Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось
Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев
Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев
Происшествия, 12.03.2021
Всего в Забайкальском крае зарегистрировано более 700 летальных случаев
В Бурятии в курортной местности мужчина сломал обе ноги
В Бурятии в курортной местности мужчина сломал обе ноги
Происшествия, 12.03.2021
Спасатели спускали пострадавшего с гор на носилках
В Улан-Удэ бойцовская собака едва не загрызла стоматолога
В Улан-Удэ бойцовская собака едва не загрызла стоматолога
Происшествия, 12.03.2021
В один день собаки напали на врача-стоматолога, а также на ребёнка
Иркутянин четыре месяца распространял в Улан-Удэ «скорость»
Иркутянин четыре месяца распространял в Улан-Удэ «скорость»
Происшествия, 12.03.2021
В Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков
Житель Бурятии бился головой об полицейскую машину
Житель Бурятии бился головой об полицейскую машину
Происшествия, 12.03.2021
Буйный молодой человек не хотел идти в отдел полиции
Житель Бурятии едва не убил отца, требовавшего бросить пить
Житель Бурятии едва не убил отца, требовавшего бросить пить
Происшествия, 12.03.2021
Молодой человек набросился на отца с ножом
Пьяная улан-удэнка угнала автомобиль
Пьяная улан-удэнка угнала автомобиль
Происшествия, 12.03.2021
Угонщице дали условный срок
В Бурятии вора установили по выброшенному окурку
В Бурятии вора установили по выброшенному окурку
Происшествия, 12.03.2021
Преступник недавно вышел из колонии 
В Забайкалье оштрафовали управляющую компании Минобороны
В Забайкалье оштрафовали управляющую компании Минобороны
Происшествия, 11.03.2021
Она признана виновной в нарушении соглашений при управлении многоквартирными домами
Житель Бурятии во время драки убил мужчину
Житель Бурятии во время драки убил мужчину
Происшествия, 11.03.2021
Присяжные сочли, что подсудимый заслуживает снисхождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^