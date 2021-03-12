Число выявленных поддельных денег в банках Бурятии сократилось
В 2020 году кассиры банков, работающих в Бурятии, выявили 41 поддельную российскую банкноту — на 28% меньше, чем в 2019 году. Из них 40 фальшивок — пятитысячные, ещё одна — тысячная. Кроме того, обнаружены три стодолларовые фальшивки — в два раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка по Бурятии.
- В 2020 году число выявленных в банках поддельных банкнот в Бурятии снизилось. Но всё же призываю жителей республики не терять бдительности. Всегда при наличных расчётах проверяйте деньги — как минимум по 3-5 защитным признакам. На банкноте номиналом 5000 рублей в водяных знаках на просвет должен быть виден переход от темных к светлым оттенкам. Герб Хабаровска при изменении угла наклона должен менять цвет с малинового на золотисто-зеленый. Защитная нить с голографическим покрытием должна быть внедрена в бумагу. Скрытые изображения должны быть видны только под определенным углом наклона. Как они должны выглядеть на настоящих купюрах, можно узнать с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России» или на официальном сайте Банка России. При малейших сомнениях лучше отказаться от купюры», — пояснил заместитель управляющего Нацбанка по Бурятии Виталий Пономарев.
Чаще всех с наличными деньгами имеют дело работники сферы торговли.
В Бурятии выявляли фальшивые доллары
Происшествия, Фото:
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