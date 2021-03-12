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Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев

Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Всего в Забайкальском крае зарегистрировано более 700 летальных случаев

За сутки установлено 92 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Количество инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 39 851 человек.

За последние сутки 108 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 38 122 человека.

В период пандемии болезнь унесла жизни 761 забайкальца. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена у четверых человек.

В моногоспиталях региона 63 человека находятся в тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 73 человек. Общее число случаев заражения достигло 34 862.

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