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Иркутянин четыре месяца распространял в Улан-Удэ «скорость»

Иркутянин четыре месяца распространял в Улан-Удэ «скорость»
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В Бурятии перекрыли канал поставки синтетических наркотиков

Бурятские полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в республику из Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Установлено, что 21-летний парень приехал в Улан-Удэ из Иркутской области и четыре месяца продавал в городе наркотики. Молодой человек получал и расфасовывал оптовые партии наркотических средств на более мелкие и прятал их по «закладкам».

Наркодидера задержали оперативники наркоконтроля и спецназ «Гром» при попытке перевозки особо крупной партии синтетических наркотиков из Улан-Удэ в другой регион.

Полицейские изъяли у него сумку с двумя килограммами наркотиков, известного как «скорость». Также в его машине обнаружено более 3,5 граммов мефедрона.



В несовершеннолетнем возрасте задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов за приобретение и хранение наркотиков. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Нигде не работает. Свою вину в содеянном он признал.

Возбуждены два уголовных дела по о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере, а также уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дела в последующем соединены в единое производство.

В настоящее время по всем эпизодам молодому человеку предъявлены обвинения. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



наркотики
 
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