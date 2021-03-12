Иркутянин четыре месяца распространял в Улан-Удэ «скорость»

Полицейские изъяли у него сумку с двумя килограммами наркотиков, известного как «скорость». Также в его машине обнаружено более 3,5 граммов мефедрона.











В настоящее время по всем эпизодам молодому человеку предъявлены обвинения. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.













Бурятские полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в республику из Иркутской области, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Установлено, что 21-летний парень приехал в Улан-Удэ из Иркутской области и четыре месяца продавал в городе наркотики. Молодой человек получал и расфасовывал оптовые партии наркотических средств на более мелкие и прятал их по «закладкам».Наркодидера задержали оперативники наркоконтроля и спецназ «Гром» при попытке перевозки особо крупной партии синтетических наркотиков из Улан-Удэ в другой регион.В несовершеннолетнем возрасте задержанный попадал в поле зрения правоохранительных органов за приобретение и хранение наркотиков. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Нигде не работает. Свою вину в содеянном он признал.Возбуждены два уголовных дела по о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере, а также уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дела в последующем соединены в единое производство.