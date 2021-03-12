Угонщице дали условный срок
В августе 2020 года пьяная жительница Улан-Удэ угнала чужой автомобиль и стала кататься по городским улицам.
Когда угонщицу поймали, выяснилось, что у неё был ключ от машины, поэтому она без труда завела авто.
- Суд квалифицировал действия подсудимой как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Приговором суда ей назначено наказание с учётом смягчающих наказание обстоятельств в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Гражданский иск владелицы автомобиля удовлетворён на сумму 493 тысячи рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
Пьяная улан-удэнка угнала автомобиль
Происшествия, Фото:
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