Пьяная улан-удэнка угнала автомобиль

Угонщице дали условный срок



В августе 2020 года пьяная жительница Улан-Удэ угнала чужой автомобиль и стала кататься по городским улицам.



Когда угонщицу поймали, выяснилось, что у неё был ключ от машины, поэтому она без труда завела авто.



- Суд квалифицировал действия подсудимой как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Приговором суда ей назначено наказание с учётом смягчающих наказание обстоятельств в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Гражданский иск владелицы автомобиля удовлетворён на сумму 493 тысячи рублей.



Решение суда не вступило в законную силу.

