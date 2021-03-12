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Пьяная улан-удэнка угнала автомобиль

Пьяная улан-удэнка угнала автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщице дали условный срок

В августе 2020 года пьяная жительница Улан-Удэ угнала чужой автомобиль и стала кататься по городским улицам.

Когда угонщицу поймали, выяснилось, что у неё был ключ от машины, поэтому она без труда завела авто.

- Суд квалифицировал действия подсудимой как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Приговором суда ей назначено наказание с учётом смягчающих наказание обстоятельств в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Гражданский иск владелицы автомобиля удовлетворён на сумму 493 тысячи рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.
угон
 
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