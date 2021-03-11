В Улан-Удэ произошло ДТП на скользкой дороге

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer, выезжая со двора на скользкой дороге, не предоставил преимущество автомобилю, который двигался вдоль дома в направлении магазина «Светофор». Автомобили столкнулись.





Виновник аварии долго не признавал свою вину. Он указывал на правило помехи справа при отсутствии дорожных знаков. Однако затем на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые также сочли, что виновен в аварии водитель Mitsubishi. К слову, у него не оказалось страхового полиса ОСАГО.















Накануне, 10 марта, около 13 часов в Улан-Удэ произошло ДТП во дворе дома по улице Сахьяновой, 23г. Всё произошло на скользком участке дороги, рассказали очевидцы.