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В Улан-Удэ произошло ДТП на скользкой дороге

В Улан-Удэ произошло ДТП на скользкой дороге
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла во дворе дома

Накануне, 10 марта, около 13 часов в Улан-Удэ произошло ДТП во дворе дома по улице Сахьяновой, 23г. Всё произошло на скользком участке дороги, рассказали очевидцы.

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer, выезжая со двора на скользкой дороге, не предоставил преимущество автомобилю, который двигался вдоль дома в направлении магазина «Светофор». Автомобили столкнулись.


Виновник аварии долго не признавал свою вину. Он указывал на правило помехи справа при отсутствии дорожных знаков. Однако затем на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые также сочли, что виновен в аварии водитель Mitsubishi. К слову, у него не оказалось страхового полиса ОСАГО.



ДТП
 
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