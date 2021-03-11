В Иркутске в столкновении легковушки и джипа пострадали три человека

Происшествия, Фото: Госавтоиспекция Иркутска

Среди пострадавших есть 17-летняя девушка



10 марта около 18 часов в районе строения 1А/1 по улице Набережная Иркута в Иркутске столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо».



В результате ДТП пострадали водитель и два пассажиры «Хонды». В том числе травмы получила 17-летняя девушка. Все трое госпитализированы в медицинское учреждение.



В Госавтоинспекции Иркутска сообщили, что ведётся административное расследование.

