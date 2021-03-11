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В Иркутске в столкновении легковушки и джипа пострадали три человека

В Иркутске в столкновении легковушки и джипа пострадали три человека
Происшествия,  Фото:Госавтоиспекция Иркутска
Среди пострадавших есть 17-летняя девушка

10 марта около 18 часов в районе строения 1А/1 по улице Набережная Иркута в Иркутске столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажиры «Хонды». В том числе травмы получила 17-летняя девушка. Все трое госпитализированы в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции Иркутска сообщили, что ведётся административное расследование.
ДТП
 
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