Среди пострадавших есть 17-летняя девушка
10 марта около 18 часов в районе строения 1А/1 по улице Набережная Иркута в Иркутске столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо».
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажиры «Хонды». В том числе травмы получила 17-летняя девушка. Все трое госпитализированы в медицинское учреждение.
В Госавтоинспекции Иркутска сообщили, что ведётся административное расследование.
В Иркутске в столкновении легковушки и джипа пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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