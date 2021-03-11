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В Забайкалье оштрафовали управляющую компании Минобороны

В Забайкалье оштрафовали управляющую компании Минобороны
Происшествия,  Фото:Госинспекция Забайкальского края
Она признана виновной в нарушении соглашений при управлении многоквартирными домами

В Государственную инспекцию Забайкальского края поступило коллективное обращение граждан по вопросу нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. В частности, жильцы дома жаловались на неисправность кровельного покрытия, затопление жилых помещений, замыкание электропроводки и отсутствие освещения, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты инспекции, получив согласие военной прокуратуры Читинского гарнизона, провели выездную проверку по соблюдению правил содержания и эксплуатации жилищного фонда в доме по улице Евгения Гаюсана города Чита.

- По результатам проверки инспектор принял решение о возбуждении административного производства, материалы были направлены мировому судье Басманного района города Москвы. В отношении ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» министерства обороны Российской Федерации было рассмотрено и возбуждено дело об административном правонарушении – нарушении лицензионных соглашений при управлении многоквартирными домами. Управляющая компания Минобороны была признана виновной и теперь обязана выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Все денежные средства будут направлены в бюджет Забайкальского края, - прокомментировала начальник отдела жилищного надзора Елена Смородникова.
Забайкальский край штраф управляющие компании минобороны
 
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