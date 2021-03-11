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В Иркутске раскрыли серию краж катализаторов с машин

В Иркутске раскрыли серию краж катализаторов с машин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержаны девять молодых человек

Полицейские Иркутска задержали девять местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет по подозрению в серии хищений катализаторов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщения о кражах автозапчастей стали поступать в полицию с начала февраля. Воры действовали по ночам. Они выбирали иномарки японского производства, оставленные во дворах. При помощи домкрата и электроинструментов демонтировали части выхлопных систем.

Сыщики, изучив записи с камер наружного наблюдения, вскоре вышли на след подозреваемых и задержали их. При обысках в их машинах, а также по местам жительства изъяли гаечные ключи, шуруповёрты, один украденный катализатор, элементы автозапчастей, домкрат и портативную дисковую пилу.

Молодые люди признались в кражах. Они заявили, что хотели быстро заработать. Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, они продавали.

По предварительным данным, общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


кража автомобили
 
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