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Маньяка будут судить за два убийства и 27 изнасилований в Иркутской области

Маньяка будут судить за два убийства и 27 изнасилований в Иркутской области
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Тулунский маньяк орудовал почти 27 лет

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулун, обвиняемого в убийствах и серии изнасилований женщин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. В СМИ этого преступника прозвали «тулунский маньяк».

По данным следствия, маньяк совершал изнасилования и убил двух женщин в Тулуне с 1992-го по январь 2019 года. Он всегда действовал по одной схеме: угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где совершал сексуальные преступления.

Во время расследования было допрошено почти 15 тысяч свидетелей. Проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных. Кроме того, анализы ДНК из полости рта взяли у более чем 15 тысяч человек. Следователи провели 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок.

В январе 2019 года под подозрение попал местный житель – он имел сходство с субъективным портретом преступника. У него взяли генетический материал, который подтвердил, что этот тот, кого ищут следователи.

Обвиняемый признался в двух убийствах и 27 изнасилований женщин.

Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

Скоро тулунский маньяк предстанет перед судом.
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