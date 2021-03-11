Тулунский маньяк орудовал почти 27 лет
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулун, обвиняемого в убийствах и серии изнасилований женщин. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. В СМИ этого преступника прозвали «тулунский маньяк».
По данным следствия, маньяк совершал изнасилования и убил двух женщин в Тулуне с 1992-го по январь 2019 года. Он всегда действовал по одной схеме: угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места, где совершал сексуальные преступления.
Во время расследования было допрошено почти 15 тысяч свидетелей. Проведено более 300 генетических экспертиз, в том числе сложных и комиссионных. Кроме того, анализы ДНК из полости рта взяли у более чем 15 тысяч человек. Следователи провели 10 эксгумаций, пять обысков, более 100 выемок.
В январе 2019 года под подозрение попал местный житель – он имел сходство с субъективным портретом преступника. У него взяли генетический материал, который подтвердил, что этот тот, кого ищут следователи.
Обвиняемый признался в двух убийствах и 27 изнасилований женщин.
Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.
Скоро тулунский маньяк предстанет перед судом.
Маньяка будут судить за два убийства и 27 изнасилований в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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