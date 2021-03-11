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В Бурятии пожарные потушили горящий кроссовер

В Бурятии пожарные потушили горящий кроссовер
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар, вероятно, вызвало короткое замыкание

10 марта в посёлке Таксимо в Бурятии загорелся автомобиль «Toyota Highlander». На место прибыли пожарные. Они потушили горящий моторный отсек и не дали огню распространиться на всю машину, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования автомобиля.

Также вечером 10 марта в селе Большое Колесово Кабанского района загорелся дощатый пристрой к сараю. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили переход огня на сарай.

Огонь частично повредил крышу на площади 4 кв.м.

Предположительно причиной пожара назван перекал трубы дымохода.




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