В Бурятии пожарные потушили горящий кроссовер

Пожар, вероятно, вызвало короткое замыкание



10 марта в посёлке Таксимо в Бурятии загорелся автомобиль «Toyota Highlander». На место прибыли пожарные. Они потушили горящий моторный отсек и не дали огню распространиться на всю машину, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования автомобиля.



Также вечером 10 марта в селе Большое Колесово Кабанского района загорелся дощатый пристрой к сараю. Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили переход огня на сарай.



Огонь частично повредил крышу на площади 4 кв.м.



Предположительно причиной пожара назван перекал трубы дымохода.









