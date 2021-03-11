В Иркутской области четверо мужчин вырубили лес на миллион рублей

На месте происшествия полицейские обнаружили трактор. Кроме того, в качестве вещественных доказательств к делу приобщены бензопила, сортимент леса. Изъятая техника помещена на штрафстоянку.





Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.











В Иркутской области поймали очередных нелегальных лесозаготовителей. Оперативники задержали подозреваемых с поличным на месте рубки хвойного леса в районе Барлукского участкового лесничества. Задержаны четверо жителей Куйтунского района в возрасте от 24 до 56 лет. Трое из них ранее судимые, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Объем незаконно спиленного леса составил 60 кубических метров. По оценкам экспертов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил около миллиона рублей.