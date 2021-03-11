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В Иркутской области четверо мужчин вырубили лес на миллион рублей

В Иркутской области четверо мужчин вырубили лес на миллион рублей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Трое из задержанных ранее были судимы

В Иркутской области поймали очередных нелегальных лесозаготовителей. Оперативники задержали подозреваемых с поличным на месте рубки хвойного леса в районе Барлукского участкового лесничества. Задержаны четверо жителей Куйтунского района в возрасте от 24 до 56 лет. Трое из них ранее судимые, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

На месте происшествия полицейские обнаружили трактор. Кроме того, в качестве вещественных доказательств к делу приобщены бензопила, сортимент леса. Изъятая техника помещена на штрафстоянку.


Объем незаконно спиленного леса составил 60 кубических метров. По оценкам экспертов, ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.




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