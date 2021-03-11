Вора полицейские узнали по кадрам с видеокамеры
9 марта в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона в продуктовом магазине. Пропажу лежавшего за прилавком гаджета продавец обнаружила только спустя пару часов.
Камера видеонаблюдения в магазине запечатлела, как покупатель, перегнувшись через прилавок, украл мобильник. Продавец в это время отвернулась, чтобы вынуть из микроволновой печи и подать ему разогретые пирожки.
В мужчине на видео оперативники узнали проживающего неподалёку, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 38-летнего гражданина. Он был задержан и признался, что продал телефон в точку скупки. Оттуда телефон полицейские изъяли.
Вор нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал продавщицу, пока она грела пирожки
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