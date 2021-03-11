 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

Улан-удэнец обокрал продавщицу, пока она грела пирожки

Улан-удэнец обокрал продавщицу, пока она грела пирожки
Происшествия, 
Вора полицейские узнали по кадрам с видеокамеры

9 марта в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже сотового телефона в продуктовом магазине. Пропажу лежавшего за прилавком гаджета продавец обнаружила только спустя пару часов.

Камера видеонаблюдения в магазине запечатлела, как покупатель, перегнувшись через прилавок, украл мобильник. Продавец в это время отвернулась, чтобы вынуть из микроволновой печи и подать ему разогретые пирожки.

В мужчине на видео оперативники узнали проживающего неподалёку, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 38-летнего гражданина. Он был задержан и признался, что продал телефон в точку скупки. Оттуда телефон полицейские изъяли.

Вор нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец обокрал продавщицу, пока она грела пирожки
Улан-удэнец обокрал продавщицу, пока она грела пирожки
Происшествия, 11.03.2021
Вора полицейские узнали по кадрам с видеокамеры
В Чите скончался выпавший из окна больницы мальчик
В Чите скончался выпавший из окна больницы мальчик
Происшествия, 11.03.2021
Следователи расследуют уголовное дело
Улан-удэнка лишилась золота во время «обряда очищения»
Улан-удэнка лишилась золота во время «обряда очищения»
Происшествия, 11.03.2021
Доверчивая женщина испугалась, что на ней лежит порча
Житель Бурятии украл стегно свинины
Житель Бурятии украл стегно свинины
Происшествия, 11.03.2021
Вора поймали росгвардейцы
Житель Бурятии купил поддельные права за 35 тысяч
Житель Бурятии купил поддельные права за 35 тысяч
Происшествия, 11.03.2021
Водитель приобрёл фальшивку по объявлению в Сети
Мошенник из Забайкалья посчитал, что в Бурятии его не найдут
Мошенник из Забайкалья посчитал, что в Бурятии его не найдут
Происшествия, 10.03.2021
Гость из другого региона смошенничал в Бурятии почти на полмиллиона
Улан-удэнец обокрал парикмахерскую
Улан-удэнец обокрал парикмахерскую
Происшествия, 10.03.2021
Украденное вор спрятал в сугробе
В Чите забил подлёдный фонтан
В Чите забил подлёдный фонтан
Происшествия, 10.03.2021
В посёлке Песчанка проходят работы по отводу грунтовых вод

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^