Следователи расследуют уголовное дело
Сегодня, 11 марта, в Чите скончался выпавший из окна краевой детской клинической больницы шестилетний мальчик.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок был госпитализирован в больницу 6 февраля для планового лечения. На следующий день мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения на третьем этаже здания.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
- В рамках расследования уголовного дела следователи изучают документацию, регламентирующую деятельность персонала больницы по оказанию медицинской помощи и обеспечению контроля за безопасностью пациентов с целью установления наличия или отсутствия вины в их действиях (бездействии), повлёкших смерть ребенка. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Чите скончался выпавший из окна больницы мальчик
Происшествия, Фото:
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