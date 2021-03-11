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В Чите скончался выпавший из окна больницы мальчик

В Чите скончался выпавший из окна больницы мальчик
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи расследуют уголовное дело

Сегодня, 11 марта, в Чите скончался выпавший из окна краевой детской клинической больницы шестилетний мальчик.

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок был госпитализирован в больницу 6 февраля для планового лечения. На следующий день мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения на третьем этаже здания.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

- В рамках расследования уголовного дела следователи изучают документацию, регламентирующую деятельность персонала больницы по оказанию медицинской помощи и обеспечению контроля за безопасностью пациентов с целью установления наличия или отсутствия вины в их действиях (бездействии), повлёкших смерть ребенка. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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