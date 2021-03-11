Улан-удэнка лишилась золота во время «обряда очищения»

Доверчивая женщина испугалась, что на ней лежит порча



Днём 4 марта с заявлением о мошенничестве в полицию Советского района обратилась 47-летняя улан-удэнка. Горожанка рассказала, что на улице познакомилась с женщиной. Незнакомка предложила «предсказать будущее» и напросилась зайти в дом.



Зайдя в жилище, гостья тут же убедила хозяйку, что на неё наложена порча. Снять её было предложено с помощью заговора на золотые украшения. По просьбе предсказательницы женщина сняла и отдала ей золотые серьги и цепочку с крестиком.



Затем гостья якобы завернула украшения в бумагу и сложила в конверт. Проведя «обряд очищения» она вернула конверт хозяйке и попросила не открывать некоторое время для «закрепления результата».



Спустя час доверчивая женщина открыла конверт, но золотых украшений там уже не было. Ущерб составил 21 тысячу рублей.



Сотрудники уголовного розыска поймали аферистку. Ей 37 лет, она была задержана в Прибайкальском районе. При личном досмотре полицейские изъяли у неё украденные украшения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Женщина не трудоустроена, имеет на иждивении четырёх несовершеннолетних детей.



Жителей Бурятии просят не поддаваться на уверения в наличии «сглаза», «порчи» или «проклятия» и обещания их снять.

