Вора поймали росгвардейцы
В посёлке Заиграево в Бурятии вора проник в дом пожилого мужчины и украл с веранды стегно свинины весом около 15 килограммов.
86-летний мужчина живёт один. Сосед, который помогал ему по хозяйству, рано утром обнаружил кражу и сообщил о происшествии в полицию.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым полиции отработали подозреваемых – лиц, состоящих на учёте. Они обнаружили в доме ранее судимого гражданина украденную свинину. И задержали 42-летнего подозреваемого краже.
Задержанный ранее судимый, нигде не работает. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии украл стегно свинины
Происшествия, Фото:
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