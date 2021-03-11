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Житель Бурятии украл стегно свинины

Житель Бурятии украл стегно свинины
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора поймали росгвардейцы

В посёлке Заиграево в Бурятии вора проник в дом пожилого мужчины и украл с веранды стегно свинины весом около 15 килограммов.

86-летний мужчина живёт один. Сосед, который помогал ему по хозяйству, рано утром обнаружил кражу и сообщил о происшествии в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым полиции отработали подозреваемых – лиц, состоящих на учёте. Они обнаружили в доме ранее судимого гражданина украденную свинину. И задержали 42-летнего подозреваемого краже.

Задержанный ранее судимый, нигде не работает. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия
 
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