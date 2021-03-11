Житель Бурятии украл стегно свинины

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Вора поймали росгвардейцы



В посёлке Заиграево в Бурятии вора проник в дом пожилого мужчины и украл с веранды стегно свинины весом около 15 килограммов.



86-летний мужчина живёт один. Сосед, который помогал ему по хозяйству, рано утром обнаружил кражу и сообщил о происшествии в полицию.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вместе с участковым полиции отработали подозреваемых – лиц, состоящих на учёте. Они обнаружили в доме ранее судимого гражданина украденную свинину. И задержали 42-летнего подозреваемого краже.



Задержанный ранее судимый, нигде не работает. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

