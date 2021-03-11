На Байкале трое рыбаков выловили омуля на 200 тысяч

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рыбаки ловили омуль сетью



В Ольхонском районе Иркутской области поймали рыбаков, незаконно ловивших байкальский омуль. Их задержали полицейские из села Еланцы и сотрудники УФСБ, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Трое местных жителей, используя запрещённые к лову сети, ловили омуль вблизи села Онгурен. Полицейские изъяли около 10 килограммов запрещённого к вылову и продаже байкальского эндемика, а именно более 50 хвостов, а также рыболовную сеть, пешню, устройство для снятия льда.



Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 200 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».



Запрет на вылов байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года.

