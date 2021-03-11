Житель Бурятии купил поддельные права за 35 тысяч

Водитель приобрёл фальшивку по объявлению в Сети



11 февраля Бичурский районный суд в Бурятии рассмотрел уголовное дело водителя с фальшивыми правами.



В апреле 2020 года мужчина по объявлению в Сети за 35 тысяч рублей купил на своё имя поддельное водительское удостоверение.



4 июля 2020 года он ехал на своём автомобиле по автодороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта», когда был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе проверки сотрудники без труда поняли, что водительское удостоверение поддельное.



Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначили наказание - 5 месяцев ограничения свободы.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в районном суде.

