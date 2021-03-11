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Житель Бурятии купил поддельные права за 35 тысяч

Житель Бурятии купил поддельные права за 35 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель приобрёл фальшивку по объявлению в Сети

11 февраля Бичурский районный суд в Бурятии рассмотрел уголовное дело водителя с фальшивыми правами.

В апреле 2020 года мужчина по объявлению в Сети за 35 тысяч рублей купил на своё имя поддельное водительское удостоверение.

4 июля 2020 года он ехал на своём автомобиле по автодороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта», когда был остановлен сотрудниками ДПС. В ходе проверки сотрудники без труда поняли, что водительское удостоверение поддельное.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначили наказание - 5 месяцев ограничения свободы.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в районном суде.
водители поддельные документы
 
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