В Бурятии вальщика леса осудили за лишние деревья

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Вальщик получил год условно



Иволгинский районный суд вынес приговор мужчине за незаконную рубку лесных насаждений.



В сентябре 2020 года сотрудники Иволгинского лесничества проверили действующую лесосеку. Документы на заготовку древесины были в порядке. Однако лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья, то есть деревья, не предназначенные для рубки.



В ходе следствия выяснилось, что лесопользователь заранее предупредил вальщика о том, что заготовке подлежат только клейменые деревья и выдал технологическую карту. Однако вальщик уехал с лесоделяны и решил спилить неклеймёные сосны. Не сообщив своему работодателю о содеянном, мужчина вывез вырубленные деревья.



Объём незаконно заготовленной древесины в защитных лесах составил около 11 кубометров. Лесному фонду был нанесён ущерб более 188 тысяч рублей.



Подсудимый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб.



Суд принял решение признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на год условно.



Бензопила конфискована, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.

