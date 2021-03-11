Вальщик получил год условно
Иволгинский районный суд вынес приговор мужчине за незаконную рубку лесных насаждений.
В сентябре 2020 года сотрудники Иволгинского лесничества проверили действующую лесосеку. Документы на заготовку древесины были в порядке. Однако лесники обнаружили срубленные неклеймёные деревья, то есть деревья, не предназначенные для рубки.
В ходе следствия выяснилось, что лесопользователь заранее предупредил вальщика о том, что заготовке подлежат только клейменые деревья и выдал технологическую карту. Однако вальщик уехал с лесоделяны и решил спилить неклеймёные сосны. Не сообщив своему работодателю о содеянном, мужчина вывез вырубленные деревья.
Объём незаконно заготовленной древесины в защитных лесах составил около 11 кубометров. Лесному фонду был нанесён ущерб более 188 тысяч рублей.
Подсудимый свою вину признал и в содеянном раскаялся. Кроме этого, он полностью возместил причинённый ущерб.
Суд принял решение признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на год условно.
Бензопила конфискована, а незаконно заготовленная древесина обращена в доход государства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
В Бурятии вальщика леса осудили за лишние деревья
Происшествия, Фото:
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