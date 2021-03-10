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В Улан-Удэ ДТП и заглохший грузовик перекрыли дорогу

В Улан-Удэ ДТП и заглохший грузовик перекрыли дорогу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на Жердева

Сегодня, 11 марта, около 8 часов утра на улице Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП, перекрывшее дорогу. Напротив заправки БРК столкнулись «Тойота Камри» под управлением пенсионера и «Лексус», за рулём которого был молодой человек.

По предварительной информации, столкновение произошло, когда «Лексус» обгонял «Камри» слева.

После произошла ещё одна неприятность. Объезжая место аварии, прямо здесь же заглох грузовик. В результате дорога на Жердева в утренний час пик оказалась перекрыта в обоих направлениях. Водителям пришлось объезжать место инцидента по тротуару.

Ни один из водителей не хотел признавать свою вину. Очевидцы рассказали, что спор был жарким, местами вёлся на повышенных тонах и с ругательствами.

ДТП
 
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