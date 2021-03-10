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Житель Бурятии обокрал работодателя, не дождавшись зарплаты

Житель Бурятии обокрал работодателя, не дождавшись зарплаты
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор нарушил подписку о невыезде

В Улан-Удэ задержан молодой человек, находящийся в розыске за кражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всё произошло в июле 2020 года в Муйском районе. В полицию с заявлением о краже инструментов из строительного вагончика и чердака жилого дома обратился 45-летний местный житель. Ущерб составил около 72 тысяч рублей.

20-летний вор был задержан с украденными инструментами в Северобайкальске. Молодой человек рассказал, что ранее работал у заявителя строителем. Он не дождался положенной зарплаты, после чего совершил кражу и уехал.

Тогда с молодого человека была взята виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, о чем он был уведомлен. Однако парень скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Недавно молодой человек был задержан Улан-Удэ и передан инициатору розыска.

Уголовное дело по факту кражи имущества возобновлено.


кража
 
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