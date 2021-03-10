Мошенник из Забайкалья посчитал, что в Бурятии его не найдут

Гость из другого региона смошенничал в Бурятии почти на полмиллиона



Полицейские из Улан-Удэ выехали в Забайкальский край для задержания подозреваемого в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.



В декабре житель Забайкалья купил поддельный паспорт. В документе была его фотография, но при этом указаны данные другого человека. Аферист приехал в Бурятию и с помощью фальшивого паспорта взял кредиты в разных банках на общую сумму более 450 тысяч рублей.



После мужчина вернулся в Забайкальскиий край, где потратил все деньги.



Задержанный пояснил следователю, что совершил преступление, «надеясь на то, что в другом регионе его не найдут».



В ходе следствия мужчина свою вину признал, раскаялся и частично возместил ущерб.



Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования.

