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Мошенник из Забайкалья посчитал, что в Бурятии его не найдут

Мошенник из Забайкалья посчитал, что в Бурятии его не найдут
Происшествия, 
Гость из другого региона смошенничал в Бурятии почти на полмиллиона

Полицейские из Улан-Удэ выехали в Забайкальский край для задержания подозреваемого в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.

В декабре житель Забайкалья купил поддельный паспорт. В документе была его фотография, но при этом указаны данные другого человека. Аферист приехал в Бурятию и с помощью фальшивого паспорта взял кредиты в разных банках на общую сумму более 450 тысяч рублей.

После мужчина вернулся в Забайкальскиий край, где потратил все деньги.

Задержанный пояснил следователю, что совершил преступление, «надеясь на то, что в другом регионе его не найдут».

В ходе следствия мужчина свою вину признал, раскаялся и частично возместил ущерб.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования.
мошенничество
 
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