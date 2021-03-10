Гость из другого региона смошенничал в Бурятии почти на полмиллиона
Полицейские из Улан-Удэ выехали в Забайкальский край для задержания подозреваемого в мошенничестве, сообщили в МВД по Бурятии.
В декабре житель Забайкалья купил поддельный паспорт. В документе была его фотография, но при этом указаны данные другого человека. Аферист приехал в Бурятию и с помощью фальшивого паспорта взял кредиты в разных банках на общую сумму более 450 тысяч рублей.
После мужчина вернулся в Забайкальскиий край, где потратил все деньги.
Задержанный пояснил следователю, что совершил преступление, «надеясь на то, что в другом регионе его не найдут».
В ходе следствия мужчина свою вину признал, раскаялся и частично возместил ущерб.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в сфере кредитования.
Мошенник из Забайкалья посчитал, что в Бурятии его не найдут
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор нарушил подписку о невыезде
Гость из другого региона смошенничал в Бурятии почти на полмиллиона
Украденное вор спрятал в сугробе
В посёлке Песчанка проходят работы по отводу грунтовых вод
Мужчина лишился всех сбережений
Погибшей было 32 года
Мужчину ударило током
Потерялся диабетик, не взявший инсулин
Убийца сам позвонил в полицию, но представился другим именем
Эпицентр был в пяти километрах от границы
Дерзкая кража произошла на рынке
Женщина поверила лжесотруднику банка
ДТП произошло на «Интерьере»
Мужчины незаконно рубили лиственницы
По вине пьяных водителей произошло 16 ДТП