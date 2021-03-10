Украденное вор спрятал в сугробе
В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже от управляющей парикмахерской. Женщина сообщила, что находилась в отпуске, а по приезду обнаружила пропажу фена и машинки для стрижки волос из помещения. Ущерб составил около 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Полицейские задержали ранее судимого за кражи и наркопреступления 30-летнего улан-удэнца.
Установлено, что 26 февраля мужчина был гостях у своих приятелей и распивал алкоголь. После застолья мужчина пошёл домой. Проходя мимо парикмахерской, он заметил приоткрытое окно, залез в помещение и украл имущество.
Фен и машинку для стрижки он спрятал в сугробе, планируя вернуться за ними позже.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец обокрал парикмахерскую
Происшествия, Фото:
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