Улан-удэнец обокрал парикмахерскую

Украденное вор спрятал в сугробе



В полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о краже от управляющей парикмахерской. Женщина сообщила, что находилась в отпуске, а по приезду обнаружила пропажу фена и машинки для стрижки волос из помещения. Ущерб составил около 15 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские задержали ранее судимого за кражи и наркопреступления 30-летнего улан-удэнца.



Установлено, что 26 февраля мужчина был гостях у своих приятелей и распивал алкоголь. После застолья мужчина пошёл домой. Проходя мимо парикмахерской, он заметил приоткрытое окно, залез в помещение и украл имущество.



Фен и машинку для стрижки он спрятал в сугробе, планируя вернуться за ними позже.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

