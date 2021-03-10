В Иркутской области электричка насмерть сбила женщину

Погибшей было 32 года



Около девяти часов вечера 9 марта на 5117 км Восточно-Сибирской железной дороги в районе станции Усолье-Сибирское Иркутской области погибла 32-летняя местная жительница.



Женщина переходила через железнодорожную дорогу перед приближающимся пригородным электропоездом.



Принятые бригадой машинистов экстренные меры торможения не позволили избежать трагических последствий, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.





