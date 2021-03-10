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В Иркутской области электричка насмерть сбила женщину

В Иркутской области электричка насмерть сбила женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погибшей было 32 года

Около девяти часов вечера 9 марта на 5117 км Восточно-Сибирской железной дороги в районе станции Усолье-Сибирское Иркутской области погибла 32-летняя местная жительница.

Женщина переходила через железнодорожную дорогу перед приближающимся пригородным электропоездом.

Принятые бригадой машинистов экстренные меры торможения не позволили избежать трагических последствий, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.


смерть электропоезд
 
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