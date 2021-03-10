Погибшей было 32 года
Около девяти часов вечера 9 марта на 5117 км Восточно-Сибирской железной дороги в районе станции Усолье-Сибирское Иркутской области погибла 32-летняя местная жительница.
Женщина переходила через железнодорожную дорогу перед приближающимся пригородным электропоездом.
Принятые бригадой машинистов экстренные меры торможения не позволили избежать трагических последствий, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В Иркутской области электричка насмерть сбила женщину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина лишился всех сбережений
Погибшей было 32 года
Мужчину ударило током
Потерялся диабетик, не взявший инсулин
Убийца сам позвонил в полицию, но представился другим именем
Эпицентр был в пяти километрах от границы
Дерзкая кража произошла на рынке
Женщина поверила лжесотруднику банка
ДТП произошло на «Интерьере»
Мужчины незаконно рубили лиственницы
По вине пьяных водителей произошло 16 ДТП
Пропавшая пожилая женщина может представляться «бабой Надей»
Парочка познакомилась в скупке
Наркопритон обнаружили в Слюдянке
На обманщицу возбудили семь уголовных дел